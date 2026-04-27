Corriere Fiorentino: I gradoni l'unica emozione, autopromozione Vanoli

Tre pagine sulla partita della Fiorentina, presenti all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

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Apertura sulla gara col Sassuolo: “Un pranzo di sbadigli”. Sottotitolo: “Senza attaccanti di ruolo, i viola faticano a rendersi pericolosi. Esordio rimandato per Braschi Palo di Pinamonti, Gud ci prova invano di tacco: la notizia più bella è il +9 dal terzultimo posto”.

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Le dichiarazioni: “Autopromozione Vanoli ”Non vorrei essere noioso, ma per me parlano i fatti". Sottotitolo: “Il tecnico non si tira indietro e loda i suoi: “Mancato solo il gol”. I dubbi di Solomon sul futuro: “Non so se resto, decide il club”.

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Qui troviamo: “Assenze in campo e in tribuna Ma che fine ha fatto Kean?”. Sottotitolo: “Moise unico indisponibile a non assistere alla partita. Il club: ”Si stava allenando". Di spalla il commento intitolato: “I gradoni l'unica emozione”.