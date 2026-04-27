"Sono ambizioso", "I fatti parlano per me", la contesa per la panchina della Fiorentina in scena al Franchi

Presente e futuro della Fiorentina, un grande calderone di parole concentrate nel giro di pochi minuti. Paolo Vanoli e Fabio Grosso quasi si danno il cambio nella pancia del Franchi e si lanciano in quella che possiamo definire una vera e propria campagna elettorale che mette in palio un posto sulla panchina viola nella prossima stagione.

Le parole

“Sono una persona ambiziosa - racconta Grosso - il mio nome accostato alla Fiorentina non può che farmi piacere”. A pochi minuti di distanza arriva la ‘replica’: “Perché dovrei rimanere? I fatti parlano per me” questo il pensiero di Vanoli.

Volata lanciata

La volata è stata lanciata, due allenatori sono già partiti da lontano, ma non sono da soli, un gruppetto all'inseguimento c'è e Fabio Paratici li attende tutti al traguardo pronto a premiare il migliore.