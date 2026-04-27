FOTO FN: Gradone dopo gradone, ecco la nuova Fiesole. L'inizio dell'operazione copertura
Gradone dopo gradone la nuova Fiesole si sta completando praticamente sotto gli occhi dei tifosi della Fiorentina che seguono lo sviluppo del cantiere del Franchi durante le partite interne della squadra.
Operazione copertura
Non ci vorrà moltissimo per arrivare a installare anche l'ultimo dei gradoni che sarà presente in tribuna, dopodiché comincerà una nuova parte importante dei lavori. Possiamo chiamarla operazione copertura che dovrebbe prendere però il via con la posa di due maxi colonne laterali che aiuteranno a sorreggere il tutto.
Un anno
Da qui a un anno il primo lotto dei lavori dovrà essere terminato in modo che i tifosi viola possano entrare nei nuovi settori e il cantiere possa essere ribaltato.
💬 Commenti (15)