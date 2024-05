Andrea Belotti, attaccante della Fiorentina e protagonista nel tabellino della gara contro il Club Brugge, ha parlato nel post partita ai canali della UEFA. Queste le sue parole:

“Il Brugge è una buona squadra che gioca un buon calcio, quindi siamo felici di aver ottenuto un risultato positivo, ma sappiamo che sarà dura là. Sfortunatamente abbiamo preso il secondo gol dopo che erano rimasti in dieci, il che è stato un vero peccato perché prima eravamo in controllo, poi però siamo stati bravi a mantenere la testa e a vincere in extremis. In Belgio sarà una partita molto difficile, come quella di oggi, e sarà una vera battaglia. Dovremo prepararci al meglio perché andare ad Atene è il sogno di tutti”.