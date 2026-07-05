La cessione di Piccoli dalla Fiorentina alla Lazio è tutt'altro che semplice: i biancocelesti valutano delle alternative

La Lazio continua a puntare con decisione su Roberto Piccoli per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. Come precisato da La Gazzetta dello Sport i contatti con la Fiorentina sono ancora in corso e il club biancoceleste starebbe cercando di trovare un'intesa basata su un prestito senza obbligo di riscatto, considerata al momento la soluzione più adatta per avvicinare le richieste della società viola.

Piccoli prima scelta per i biancocelesti, ma…

Pur mantenendo Piccoli come prima scelta, la dirigenza capitolina sta valutando anche alcune alternative dato che la trattativa per lui è molto complicata. Tra i nomi seguiti c'è Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo che continua a piacere da tempo. La sua valutazione, complice un contratto in scadenza nel 2027, si sarebbe attestata intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta più accessibile rispetto al passato.

Difficili le trattative anche per gli altri profili

Sul taccuino della Lazio restano presenti anche altri profili, mentre si allontana la pista che porta a Lorenzo Lucca. Ancora più difficile appare invece un eventuale assalto a Mauro Icardi, frenato dai costi elevati dell'operazione. Per il momento, quindi, Roberto Piccoli rimane il principale obiettivo offensivo e la trattativa con la Fiorentina rappresenta il dossier più caldo e complesso per l'attacco sul tavolo del club biancoceleste.