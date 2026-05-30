Impresa sfiorata con il Catanzaro ma Aquilani in A ci può andare lo stesso. Occasione granata per lui

Il suo Catanzaro è stata una delle squadre più belle dell'annata di Serie B, play-off compresi dove i calabresi hanno eliminato il ben più favorito Palermo e vinto perfino a Monza per 2-0 nella finale di ritorno, mancando la promozione a causa dello 0-2 (e della peggior posizione in classifica) dell'andata.

Per Alberto Aquilani però la promozione potrebbe arrivare lo stesso, con un cambio di panchina a favore di un club di massima serie. Tuttosport lo dà nella corsa a due per la panchina del Torino, insieme ad Abate, con i favori del Ds Petrachi.