Attimi di paura per i genitori di Aquilani, la madre è sotto choc. Malori e rissa finale a Palermo

E' finita male davvero la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. Ai rosanero non è bastato il successo per 2-0 per ribaltare il ko dell’andata (3-0 per i calabresi) e dopo il fischio finale dell'arbitro è successo di tutto.

Malore in campo

L'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina, ora guida del Catanzaro, Alberto Aquilani ha raccontato: “A un certo punto non ho capito più nulla. Un petardo è scoppiato vicino a un nostro collaboratore, che è svenuto, e abbiamo dovuto chiamare i soccorsi. Qualcuno poteva farsi male”.

Tensione in tribuna

Momenti di forte tensione ci sono stati anche in tribuna autorità. Secondo quanto riportato da Palermo Today, la moglie e il figlio del direttore sportivo calabrese Ciro Polito sarebbero stati aggrediti da alcuni tifosi rosanero.

Paura per i genitori di Aquilani

Ma attimi di paura li hanno vissuti anche i genitori di Aquilani: la madre dell’allenatore del Catanzaro, sotto choc, sarebbe scoppiata in lacrime.