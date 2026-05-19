​​

header logo

Giorgia Rossi rivela: "Barone mi disse che avrebbe voluto portare Aquilani sulla panchina della Fiorentina prima squadra"

Redazione /
Joe Barone
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Al podcast di Aura Sport, la giornalista Giorgia Rossi ha parlato anche di un retroscena che riguarda la Fiorentina e il compianto direttore generale viola Joe Barone. 

La domanda su Aquilani

Durante la chiacchierata, il collega Michele Criscitiello si domanda il perché Alberto Aquilani, ex allenatore della primavera viola, non fosse rimasto in orbita Fiorentina (LEGGI QUI). 

Il retroscena

La conduttrice e giornalista lo incalza così: “Perché è morto Joe Barone. Ci ho parlato: lui lo avrebbe voluto portare sulla panchina della prima squadra della Fiorentina. E' così". 

Notizie correlate
💬 Commenti (2)