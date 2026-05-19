Criscitiello: "Perché Aquilani non è rimasto nel giro della Fiorentina, che poi è andata a prendere Pioli a 3 milioni?"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato al podcast di Aura Sport, intervenendo sulla questione allenatori e intervenendo anche su alcuni tecnici in orbita passata o presente della Fiorentina.

“Chi è che prende Aquilani e lo porta a Catanzaro? Ciro Polito, uno che ci capisce di calcio. Perché Aquilani non è rimasto nel giro della Fiorentina e poi i viola sono andato a prendere a 3 milioni Pioli? Aquilani è un ragazzo intelligente, è giovane. E' un predestinato”.

Su Grosso e Galloppa

“Anche Grosso ha fatto molto bene. Poi però loro non fanno strada perché devono andare avanti i tecnici che giocano con il 5-3-2 perché devono pensare a portare a casa il risultato. Aquilani gioca con il 4-3-3. Galloppa è un altro molto bravo. Sono allenatori offensivi che sanno cosa fare”.