Dalla promozione mancata di Barone ad oggi: C'è la Serie A nel destino di Aquilani

La Serie A, evidentemente, è nel destino di Alberto Aquilani. Dopo aver giocato a lungo nella nostra massima serie, l'ex centrocampista e allenatore della Primavera della Fiorentina potrebbe approdarci anche da tecnico.

Alberto in Serie A

Difficile che lo faccia da guida del suo attuale Catanzaro, impegnato nella finale dei play off di B contro il Monza (andata persa in casa per 2-0). Più probabile invece che lo faccia approdando in un'altra piazza.

Quale? Alla fine Aquilani potrebbe anche avere la scelta perché si parla di Sassuolo e Torino interessate al 41enne di Roma.

Barone

Per onor di cronaca c'è da dire che la Serie A l'aveva già sfiorata con la Fiorentina. E' noto ormai il fatto che l'ex DG, Joe Barone, avesse proposto la sua promozione dalla Primavera viola alla prima squadra. La morte dell'ex dirigente lo ha però di fatto tagliato fuori da questa corsa.