Il Monza mette le mani su un bel pezzo di Serie A vincendo a casa di Aquilani: a segno anche un ex viola

E' ad un passo il ritorno del Monza in Serie A: i brianzoli hanno vinto per 2-0 la finale d'andata dei play-off di Serie B in casa del Catanzaro dell'ex viola Aquilani. La sfida si è sbloccata solo nel finale dopo un paio di legni a testa: clamorosi quelli di Birindelli e Pittarello, da una parte e dall'altra.

Rete sblocca-match da parte di Hernani al 77' con un grandissimo tiro dalla distanza, dopo una decina di minuti il raddoppio da parte di Giuseppe Caso, in contropiede: esterno classe '98 cresciuto nel settore giovanile viola. Tra cinque giorni la sfida di ritorno a Monza.