Un affascinante ostacolo balcanico per la Fiorentina al Torneo di Viareggio e c'è anche un avversario toscano. Il girone dei ragazzi viola

Si è da poco svolto il sorteggio della 74esima edizione del Torneo di Viareggio, al quale prenderà parte la Fiorentina Under 18 di mister Christian Papalato. Non facile arrivare alla definizione dei gironi, tanto che il sorteggio è stato ritardato a causa dell’attesa per le risposte di varie squadre italiane, che hanno poi scelto di rinunciare alla manifestazione causa problemi logistici e i tanti impegni.

Difficoltà logistiche che danneggiano il livello del Torneo

Il Torneo torna nel periodo storico, non a caso è conosciuto come Coppa Carnevale, tuttavia ancora non è sicura la data di inizio della competizione, che al momento dovrebbe collocarsi tra il 12 e il 26 Febbraio. Il Campionato Under 18 e quello Primavera non saranno sospesi per 15 giorni per permettere il migliore svolgimento del torneo, tuttavia verranno rinviate d’ufficio le partite delle squadre coinvolte: Fiorentina, Avellino, Sassuolo ed Empoli. Tanti aspetti che hanno fatto abbassare sensibilmente il livello del Torneo. Tante compagini straniere, appena 9 quelle italiane.

Mister Christian Papalato guiderà la Fiorentina nel Torneo di Viareggio

Il girone della Fiorentina

La squadra viola è stata inserita nel girone 2 con i serbi della Stella Rossa, la Carrarese e i nigeriani del Beyond Limits. Le prime due classificate del girone passano alla fase successiva del torneo, così come le migliori terze dei due gruppi in cui verranno suddivisi i gironi. La Fiorentina era tra le teste di serie nel sorteggio; ora per i prossimi giorni si attendono i calendari ufficiali.

Gli altri gironi

GIRONE 1

Sassuolo

Galatasaray

Westchester United (Usa)

Sahel Atlantic (Sen)

GIRONE 3

Honved

Ibrachina (Bra)

Pontedera

Alex Transfiguration (Nig)

GIRONE 4

Empoli

Melbourne City (Aus)

Imolese

Ojodu City (Nig)



GIRONE 5

Torino

Rukh (Ukr)

U.Y.S.S. New York (Usa)

Centre National Brazzaville (Congo)

GIRONE 6

Rappresentativa Serie D

Jovenes Promeses (Spa)

Avellino

Mavlon F.C. (Nig)