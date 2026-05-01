Tanti acciaccati sulla sinistra, Vanoli deve scegliere. Dubbio Piccoli. Ma c'è un rientro in gruppo dopo tanto tempo

Moise Kean ha lasciato Firenze per motivi familiari, con la Fiorentina che ieri ha comunicato la prima assenza sicura in vista della gara contro la Roma di lunedì.

Dubbi a sinistra

Dal Viola Park, invece, ieri sono arrivate tiepide buone notizie per quanto riguarda i recuperi di Gosens e Parisi, che sono di nuovo entrambi parzialmente in gruppo Ci sono le chance di vederli fra i convocati, anche perché anche Balbo è in forte dubbio per la sfida.

Un rientro dopo tanto tempo

Flebili speranze per Piccoli, che fino a ieri ha continuato a lavorare a parte. Dovrebbe tornare ad allenarsi oggi con i compagni Fortini, assente da molto tempo. Lo scrive La Nazione.