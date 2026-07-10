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Il Torino deve rifarsi il look in difesa e segue un profilo di casa Fiorentina. Ma i granata rimangono timidi

Redazione /
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Durante la conferenza stampa di questa mattina, il ds del Torino Petrachi ha confermato di come i granata in questo mercato siano a caccia di due difensori centrali bravi anche con i piedi, come richiesto dal nuovo allenatore Ignazio Abate. 

Interesse vivo

Come riporta Sky Sport, un profilo che interessa al club granata è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina, con il difensore classe 2005 che è in uscita dal club viola dopo gli arrivi di Viery e Dragusin

Torino timido

Per il momento quello del Torino è solo un interesse di mercato. Servirà capire nelle prossime ore se tale interessamento può trasformarsi in una vera a propria trattativa.

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