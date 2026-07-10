Il Torino deve rifarsi il look in difesa e segue un profilo di casa Fiorentina. Ma i granata rimangono timidi

Durante la conferenza stampa di questa mattina, il ds del Torino Petrachi ha confermato di come i granata in questo mercato siano a caccia di due difensori centrali bravi anche con i piedi, come richiesto dal nuovo allenatore Ignazio Abate.

Interesse vivo

Come riporta Sky Sport, un profilo che interessa al club granata è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina, con il difensore classe 2005 che è in uscita dal club viola dopo gli arrivi di Viery e Dragusin.

Torino timido

Per il momento quello del Torino è solo un interesse di mercato. Servirà capire nelle prossime ore se tale interessamento può trasformarsi in una vera a propria trattativa.