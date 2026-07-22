La Fiorentina mette preoccupazione alla Juventus. Ma l'incastro è molto laborioso
Mateo Pellegrino esulta. Foto: Fiorentinanews.com
E' un mercato che stenta a decollare quello attuale della Juventus e con un grosso problema chiamato centravanti.
Il club bianconero ha messo gli occhi, tra gli altri, a Mateo Pellegrino del Parma, sul quale c'è pure la
Fiorentina di Fabio Paratici.
Il profilo piace e pure molto ai viola, riporta questa mattina Tuttosport, ma per poter diventare una pista concreta, la società gigliata dovrà prima piazzare altrove Moise Kean e Roberto Piccoli.
Nulla di "risolvibile" a stretto giro di posta, un qualcosa di molto laborioso.
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