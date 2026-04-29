Matic esalta Grosso: "È pronto per il salto di qualità, una fortuna averlo come allenatore"

Il nome di Fabio Grosso è in cima alla lista dei candidati per il futuro della panchina della Fiorentina. Solo a salvezza matematicamente raggiunta si potrà parlare in maniera più concreta dell'argomento, intanto il campione del mondo s'è detto fedele alla causa neroverde anche a margine della partita di domenica scorsa.

“Pronto per qualcosa in più”

C'è chi, però, spinge per un salto di qualità dell'allenatore nella prossima stagione. Si tratta proprio di un suo calciatore, nello specifico Nemanja Matic: “Grosso è un tecnico molto bravo - ha detto a Sky Sport - è molto preparato e già pronto per alzare l'asticella. Con lui siamo migliorati tanto, sia a livello tattico sia individualmente. Averlo come allenatore è una fortuna, è stato un calciatore di alto livello e conosce molto bene questo mondo”.