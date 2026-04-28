Caressa: "Perplesso per la polemica su Vanoli e Braschi. Non cadiamo nella retorica, magari non ha giocato per mille motivi diversi"

Il giornalista di Sky e telecronista Fabio Caressa ha parlato al suo canale You Tube anche delle polemiche che hanno fatto seguito al mancato impiego di Braschi, attaccante della Fiorentina, nella gara contro il Sassuolo.

Le parole di Caressa

“Sono dubbioso su tutte le polemiche nate per il mancato impiego di Braschi in Fiorentina-Sassuolo. La necessità di far giocare i giovani non può passare dagli obblighi, perché quelli li abbiamo avuti in Serie C e D e poi si sono ritorti contro i ragazzi italiani”.

Su Braschi

“La base è la meritocrazia. Certamente bisogna lavorare affinché ci siano solo italiano fino a un certo punto, seguendo le regole. Poi però ci deve essere la meritocrazia. Questo non vuol dire che Braschi non meritasse di giocare, non mi interessa. Ma non scadiamo nella retorica. Sono due piani diversi. Uno è il piano della programmazione, quell'altro sono le parole vuote dette su uno specifico episodio. Non cadiamo in questo errore. Ci sono mille motivi per cui Braschi non ha giocato, Vanoli lo conosce bene”.