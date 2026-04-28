Viviano: "Incredibile che gente come Mancini e Ghilardi non abbia fatto nemmeno un minuto alla Fiorentina. Su Braschi..."

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha parlato al podcast Aura Sport della squadra viola e dei giovani.

Sulla Fiorentina

“Io sono tifoso della Fiorentina, lo sa tutto il mondo. E dalla Fiorentina sono usciti 3-4 giocatori che in viola non hanno nemmeno fatto un minuto: Zaniolo, Mancini, Ghilardi. Non è normale. Hanno esordito tutti in nazionale. Non è normale. Vuol dire che il settore giovanile lavora bene e poi?".

Sui giovani

“Come si fa a non far giocare il capocannoniere della Primavera Braschi con Kean e Piccoli infortunati? Poi in una partita inutile. Poi non lo conosco, ma bastano i numeri”.