Fulvio Collovati ha parlato al Messaggero Veneto della sfida di domenica tra Udinese e Fiorentina. L’ex difensore considera la gara uno scontro diretto e indica nella vittoria il risultato da cercare per i friulani.

“La stagione è ancora lunga e la classifica è cortissima. Certo, non puoi più perdere punti negli scontri diretti e quella di domenica con la Fiorentina è una partita da vincere. Ho visto i viola lunedì a Monza, non mi hanno fatto una bella impressione”.

Il giudizio sui viola nasce dalla prova di Monza, dove la squadra di Paolo Vanoli ha perso per 3-0. A Udine la Fiorentina avrà subito l’occasione di reagire. La trasferta arriva dopo la decisione di anticipare il ritiro al Viola Park, presa da Vanoli dopo la sconfitta contro la squadra brianzola.