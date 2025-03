Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa viola dopo la vittoria contro l'Atalanta. Queste le sue parole: “C'è sicuramente rimpianto per i punti persi, ma questo fa parte del campionato. Son 38 partite e i momenti sono di alti e bassi. Se per noi questa Fiorentina vale 60 punti e ne fa 60 ha fatto il suo. Se ne fa di più ha fatto bene, se ne fa di meno qualcosa è stato sbagliato. Dico numeri per fare un esempio. Ma qui bisogna considerare tutto il percorso in 10 mesi di partite. La Fiorentina ha attraversato momenti buoni e meno buoni. Palladino non è un tecnico navigato, di errori ne ha fatti ma questi gli devono servire da lezione”.

E ancora: “La Fiorentina ora deve trovare equilibrio anche con le piccole. Se la squadra viola trova campo, lo abbiamo visto nelle ultime due partite, sprigiona i suoi cavalli. Però ora serve attaccare anche quando gli spazi sono meno. Serve mantenere questa autostima. Questa Fiorentina è più forte dello scorso anno. Quando si è infortunato Bove Palladino lo ha sostituito con Sottil, non con un centrocampista come Mandragora. Si sono perse delle certezze in quel frangente”.