Gol di Ndour? No, di Piccoli: la deviazione decisiva per il pareggio. E l'attaccante ringrazia - FOTO

La Fiorentina è ai quarti di finale di Conference League. Due vittorie per 2-1 contro il Rakow hanno permesso il superamento degli ottavi, non senza soffrire. Ieri in Polonia i viola erano andati in svantaggio, trovando però un prezioso pareggio.

Gol di Ndour? No, di Piccoli

Chi l'ha segnato? Roberto Piccoli, con l'aiuto di vitale importanza di Cher Ndour: il tiro del centrocampista è stato deviato in modo decisivo dal centravanti. A lui va la rete del momentaneo 1-1, così Piccoli ringrazia Ndour su Instagram con una foto insieme.

E il centravanti ringrazia

Ecco lo scatto: