Gol di Ndour? No, di Piccoli: la deviazione decisiva per il pareggio. E l'attaccante ringrazia - FOTO
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina è ai quarti di finale di Conference League. Due vittorie per 2-1 contro il Rakow hanno permesso il superamento degli ottavi, non senza soffrire. Ieri in Polonia i viola erano andati in svantaggio, trovando però un prezioso pareggio.
Gol di Ndour? No, di Piccoli
Chi l'ha segnato? Roberto Piccoli, con l'aiuto di vitale importanza di Cher Ndour: il tiro del centrocampista è stato deviato in modo decisivo dal centravanti. A lui va la rete del momentaneo 1-1, così Piccoli ringrazia Ndour su Instagram con una foto insieme.
E il centravanti ringrazia
Ecco lo scatto:
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