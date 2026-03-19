FOTO - Gosens scherza con Pongracic: “Ho già visto abbastanza, ma un suo gol da metà campo mi mancava”
La Fiorentina può festeggiare l’approdo ai quarti di finale: vince contro il Rakow e affronterà il Crystal Palace. Decide il gol all’ultimo minuto di Marin Pongracic da centrocampo.
Gosens scherza con Pongracic dopo il gol
Il croato, a fine gara, scherza con il compagno di squadra Robin Gosens. Il tedesco scrive: “Ho già visto abbastanza, però Pongracic che fa un gol da metà campo mi mancava ancora. Si vola ai quarti”. Con tanto di selfie tra i due negli spogliatoi, con grandi sorrisi a gara terminata.
”Avevo già visto abbastanza, ma…”
Ecco la storia di Instagram:
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