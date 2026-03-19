Si sofferma anche al media ufficiale della Fiorentina il tecnico Paolo Vanoli, dopo la vittoria sul Rakow:

"Sapevamo che era una partita difficile, senza trovare alibi, però anche il campo non ha aiutato. Era più utile a loro sulle spizzate. Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo e anche a cercare la vittoria fino in fondo. Giocare la partita di Cremona e ripetere un’altra prestazione dopo due giorni è un altro step dei ragazzi. Ci siamo, abbiamo passato il turno che era il nostro focus.

Mi agito sempre in panchina? Questi ragazzi hanno sempre bisogno di tenere alta la tensione, soprattutto su un campo del genere. Bisogna saper cambiare interpretazione, noi siamo più palleggiatori ma oggi dovevamo portare a casa una partita sporca ed è quello che è successo. Siamo un gruppo che ha sempre dimostrato che chi gioca deve sempre conquistarsi il posto. C’è una salvezza da conquistare e c’è questo passaggio del turno che dà altre occasioni a tutti.

Per dove siamo in classifica in campionato e per come vogliamo arrivare in coppa, abbiamo bisogno di tutti. Chi entra è quasi sempre determinante. Devono essere pronti tutti, che siano cinque minuti o mezz’ora".