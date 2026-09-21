Bucchioni: "Le cose che Allegri chiede al Napoli, la Fiorentina le ha. Ma i viola devono crescere in un aspetto"
Il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, nel suo editoriale scritto per Tuttomercatoweb, ha fatto riferimento anche alla Fiorentina.
“Sono bastate due partite ai viola…”
Bucchioni ha scritto: “Alla Fiorentina sono bastate due partite di campionato con Vanoli per mettere in campo personalità, carattere e grinta”.
“Quello che Allegri chiede al Napoli, la Fiorentina…”
E anche: “Le cose che Allegri chiede al Napoli, la Fiorentina le ha. Ora dovrà crescere nel gioco d’assieme, ma il lavoro del nuovo tecnico si vede già”.
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