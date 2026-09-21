Ogni volta che Vanoli incrocia Allegri, finisce puntualmente così...

Eh no, non sono tantissimi i precedenti tra Paolo Vanoli e Massimiliano Allegri come allenatori.

Stesso punteggio

Anzi, a dire il vero, con quello di ieri sono due. Però è curioso notare come entrambe le partite giocate, Fiorentina-Milan della scorsa stagione e, appunto, Fiorentina-Napoli siano terminate con lo stesso identico punteggio: 1-1.

Il pieno di traverse

Due gare nelle quali chi ci è rimasto peggio per il risultato è stato proprio Vanoli, anche perché contro il Milan ha subito il pari praticamente al novantesimo e Brescianini ha preso una clamorosa traversa in pieno recupero. E anche ieri ce ne sono state ben due di traverse a dire di no ai viola, contro il palo del Napoli.

Appuntamento al ritorno per vedere se continuerà o meno questa tradizione.