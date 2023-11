Kayode: "Torno subito dopo la sosta. Avere Italiano è fondamentale nel mio percorso di crescita. Nazionale? Vediamo..."

Il terzino della Fiorentina Michael Kayode è stato premiato ad Anghiari, in occasione della 14a edizione del riconoscimento nazionale “La Clessidra”. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Adesso sto bene. Torno subito dopo la sosta, credo di farcela. Presente in viola? Mai mollare nella vita, ci sono tante possibilità. Devo dire grazie ad Andrea Ritorni, che mi ha portato qui. In questo senso, giocare nei dilettanti è stato fondamentale”.

Su Italiano: “Fondamentale nel mio percorso di crescita. L'anno scorso mi ha portato con sé anche senza esordire, quest'anno non mi sarei mai aspettato di scendere in campo subito a Genova. Ma anche la panchina fatta per sei mesi mi è servita tantissimo. Sono un tifoso adesso? Assolutamente sì, Forza Viola”.

Sulla Nazionale: “Vediamo. Sono pensieri da fare con continuità, poi vedremo il resto. L'Europeo vinto con l'Under 19 è valso tantissimo”.