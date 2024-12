Il centrocampista viola Danilo Cataldi ha parlato anche ai canali ufficiali della Fiorentina.

"La sconfitta brucia per come è avvenuta, nonostante un primo tempo sotto tono, abbiamo avuto tante occasioni, pur senza essere stati puliti tecnicamente. Usciamo per degli errori nostri, non meritavamo questo risultato ma accettiamo il risultato del campo. Non ricordo grosse occasioni dell'Empoli, ma il calcio è questo".

“Ora ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo a domenica, assolutamente. Non sono preoccupato, la squadra c'è e le prestazioni ci sono. Oggi era un po' più complicato del previsto e tutti sapete perchè. Nella ripresa penso l'Empoli sia uscito nella metà campo al 35', quando c'è stato il mio errore che ha portato al pari. Arriva un Cagliari in salute e dobbiamo riconnetterci al campionato. Salutiamo Bove, sa quanto bene gli vogliamo e siamo contenti che stia bene, lo aspettiamo più forte di prima”.