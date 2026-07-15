Terzino che va, terzino che viene? Un viola corteggiato dall'Austria, ecco l'offerta recapitata alla Fiorentina
Con l'arrivo di Valdepeñas sull'out di sinistra per la nuova Fiorentina di mister Grosso, si fa più serrata la concorrenza per Luis Balbo, che avrebbe attirato attenzioni all'estero.
L'interesse
Lo riporta Cesar Luis Merlo, tra i più noti insider di mercato del Sud America: lo Sturm Graz, squadra austriaca, avrebbe contattato la Fiorentina per il suo terzino venezuelano. Tra le fila degli austriaci, da agosto a dicembre 2025, ha anche militato il portiere viola Christensen.
La formula
L'offerta arrivata alla Fiorentina è quella di un prestito per un anno, con diritto di riscatto. Da capire se la Fiorentina intenderà mandare Balbo a giocare o se sarà un membro stabile nelle rotazioni di Grosso.
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