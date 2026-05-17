Locatelli: "Una prestazione bruttissima, non siamo riusciti a superare le pressioni"

Il centrocampista e capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato con Sky dopo la gara persa contro la Fiorentina e che potrebbe costare ai bianconeri l'esclusione dalla prossima Champions League.

“Non siamo riusciti a superare le pressioni, perché altrimenti non si spiega questo tipo di partita, questo tipo di prestazione. La situazione è pessima, oggi abbiamo fatto una partita bruttissima”. Queste le sue parole dopo il match.