​​

header logo

Locatelli: "Una prestazione bruttissima, non siamo riusciti a superare le pressioni"

Redazione /
Manuel Locatelli
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Il centrocampista e capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato con Sky dopo la gara persa contro la Fiorentina e che potrebbe costare ai bianconeri l'esclusione dalla prossima Champions League. 

“Non siamo riusciti a superare le pressioni, perché altrimenti non si spiega questo tipo di partita, questo tipo di prestazione. La situazione è pessima, oggi abbiamo fatto una partita bruttissima”. Queste le sue parole dopo il match. 

Notizie correlate
💬 Commenti