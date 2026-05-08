Basile: "Sette anni fa pareggiamo col Genoa una partita sbiadita che chiuse una stagione triste. Siamo tornati a quel punto"

Il calcio è strano e, a volte, propone delle coincidenze che sembrano scritte nel destino. E così la Fiorentina, domenica, si ritroverà ad affrontare il Genoa per sigillare definitivamente la salvezza, cercando di ottenere quel punto che manca per la matematica. Proprio come, nel 2019, i viola di Montella pareggiano al Franchi contro il Grifone salvandosi all'ultima giornata.

“Siamo tornati indietro”

Proprio a questa coincidenza ha fatto riferimento, su Facebook, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “Sette anni fa, di maggio, pareggiammo in casa col Genoa una partita sbiadita che chiuse una stagione triste, segnata da delusioni e tensioni. Siamo tornati a quel punto”.