L'alternativa a Miretti e Thorstvedt si chiama Ekkelenkamp, ma l'Udinese spara alto: ecco quanto costa l'olandese

Miretti e Thorsvedt rappresentano il piano A per il centrocampo della Fiorentina, ma non sono gli unici nomi sull'agenda di Paratici. Il direttore sportivo viola sta infatti sondando vari terreni, tenendo in forte considerazione anche delle alternative che potrebbero fare al caso di Grosso.

Stipendio abbordabile, prezzo alto

Tra queste Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell'Udinese per il quale la Fiorentina - scrive il Corriere dello Sport - per il momento si è limitata a fare un sondaggio. Il calciatore ha ancora tre anni di contratto e guadagna meno di un milione a stagione. Il problema è rappresentato dal costo del cartellino, non inferiore ai 20 milioni.