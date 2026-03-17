Il Rakow annuncia il "tutto esaurito" con la Fiorentina e una grande atmosfera. La rappresentanza dei tifosi viola

Un tutto esaurito annunciato con grande enfasi. Il Rakow è contento del fatto che tutti i biglietti per la partita di Conference League contro la Fiorentina siano stati venduti.

Quasi 12 mila

Saranno quasi 12 mila gli spettatori presenti allo Zagłębiowski Park Sportowy di Sosnowiec, l'impianto dove il Rakow è costretto a giocare le partite europee perché il proprio stadio, la Zondacrypto Arena non è a norma.

400 viola

In Polonia sarà presente anche una rappresentanza di tifosi viola, circa 400 tifosi che seguiranno la squadra in questa trasferta non propriamente agevole.