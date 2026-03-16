Il Rakow fa la conta degli infortunati: in tre out contro la Fiorentina, ma i polacchi sperano in un recupero

Il Rakow, dopo la sconfitta di ieri contro Górnik Zabrze, ha rilasciato un report medico che riguarda quattro calciatori in vista della gara di ritorno contro la Fiorentina in programma giovedì in Polonia.

Uno out e uno in dubbio

“Durante il primo incontro contro la Fiorentina, Tomasz Pieńko e Fran Tudor hanno riportato alcuni infortuni. Gli esami hanno evidenziato che Pieńko ha subito una lesione ai muscoli della parte inferiore della gamba e lo stop previsto è di circa quattro settimane. Anche il croato Tudor sta affrontando un problema simile. Il giocatore sta lavorando per rientrare in campo e non è esclusa una sua presenza nella prossima partita contro la ACF Fiorentina”.

Ma non solo

“Vladyslav Kochergin ed Erick Otieno, invece, sono nella fase finale del loro percorso di allenamento individuale. Nei prossimi giorni saranno sottoposti ad ulteriori test: se i risultati saranno positivi, potranno tornare ad allenarsi con la squadra dopo la pausa per le nazionali di marzo”.