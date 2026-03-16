Tomczyk: "Ci serve un miracolo per battere un avversario forte come la Fiorentina"

Il Rakow ha pagato a caro prezzo lo sforzo fatto in Conference League contro la Fiorentina. Per i polacchi è arrivata una brutta battuta d'arresto in campionato contro il Gornik Zabrze.

“Abbiamo pagato lo sforzo di giovedì”

L'allenatore del Rakow, Lucasz Tomczyk è tornato sulla gara di giovedì scorso, dicendo: “È stata una partita molto dura e intensa, con molti scontri. A questo dobbiamo aggiungere anche l'importanza dell'incontro, l'aspetto emotivo, la tensione del volo: abbiamo pagato per tutto questo. Alcuni giocatori erano molto deboli, non si può fingere. Un giorno di riposo in più sarebbe stato di grande aiuto”.

“C'è bisogno di un miracolo”

E poi: "Dobbiamo ricompattarci, perché giovedì ci aspetta una partita molto intensa e di alto livello. Ci serve un piccolo miracolo e una squadra unita per vincere contro un avversario cosi forte come la Fiorentina".

Pieńko out

Tomczyk ha confermato l'assenza giovedì sera di un giocatore importante per la sua squadra: "Tomasz Pieńko? Penso si tratti di un infortunio di lunga durata, circa quattro settimane. Sarà assente dalla prossima partita".