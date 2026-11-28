A Lady Radio è intervenuto l'ex Fiorentina Roberto Galbiati, parlando del presente della squadra viola, dei problemi che si porta dietro la gestione Vanoli e del possibile prossimo futuro.

Le parole di Galbiati

“Con quella frase, Vanoli ha voluto mettere un discreto mattone nello zaino della Fiorentina. Credo lo abbia detto perché pensa veramente di aver visto una squadra poco umile. Cambio in panchina? Poi ci prendi? Conte? Credo Conte lo vogliano tutti. Igor Tudor è un profilo che è pronto per tutte le squadre, anche perché ha lavorato con Paratici. Però poi mi pare che quelli che hanno lavorato con Paratici non facciano molto bene”. ù

I problemi della Fiorentina

“Andreazzoli? Lo hanno preso per l'Under 23. Io, fossi un allenatore, vorrei un contratto pluriennale. La capacità di superare i momenti difficili si allena, magari si fa più fatica perché siamo veramente molto giovani. In mezzo al campo non hai Borja Valero, Pizarro o Pecci, quando giocavo io. Siamo giovani e di prospettiva, ma non abbiamo quella personalità lì. Quando andiamo in difficoltà, andiamo in difficoltà vera. Mandragora? La scelta della società è stata un'altra: una linea verde di prospettiva”.

Prospettiva viola

“Pensavano di trovarsi a cavallo nella parte destra, magari, in cui poter crescere, ma forse è stata una scelta più radicale. Magari qualcuno poteva far comodo per lo spogliatoio. Da solo non basta. Ndour gioca perché ha il fisico. Lo vuole la Juve? Ma diamoglielo, no? Stessa cosa per Brescianini: questo centrocampo non ha fisico. E loro sono giovani, ma se li mettiamo accanto a giocatori con le stesse caratteristiche, loro spariscono”.