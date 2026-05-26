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Fiorentina decisa a separarsi da De Gea: "Il club viola l'ha offerto anche all'Inter". Ed è il piano B della Juventus

Redazione /
David De Gea
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La Juventus vuole Alisson per la propria porta, ma ha anche un piano B qualora non riuscisse ad arrivare al portiere brasiliano del Liverpool. E quel piano B porta il nome dell'estremo difensore della Fiorentina, David De Gea

Addio a Firenze

Proprio sullo spagnolo emergono alcuni particolari inediti attraverso Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo ci sono pochi dubbi circa l’addio dello spagnolo a Firenze. 

Proposto all'Inter

Di più, il club viola, deciso ad alleggerire il monte ingaggi e ad abbassare l’età media della rosa, negli ultimi giorni l’ha proposto anche all’Inter, incassando il no secco della dirigenza nerazzurra.

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