Pedro rivela: "Ho provato a portare De Gea alla Lazio"

Ieri sera Pedro ha chiuso la carriera con la maglia della Lazio e un gol al Pisa, che è valso la vittoria dei biancocelesti contro la compagine toscana, da tempo retrocessa in B.

Il tentativo con De Gea

Parlando ai canali ufficiali del club laziale, l'ex Barcellona ha ripercorso la sua carriera, svelando come abbia provato a convincere anche qualche suo ex compagno a raggiungerlo a Roma, tra cui anche il compagno di Nazionale De Gea, adesso alla Fiorentina.

Le sue parole

“Ho sempre provato a portare qualche mio ex compagno alla Lazio, anche con Messi (ride, ndr), ma ovviamente non era facile. Poi Jordi Alba e De Gea quando erano svincolati, Anche Bartra ricordo che ne parlai con Sarri. Stesso discorso per David Luiz. Mi sarebbe piaciuto fargli conoscere la passione dei nostri tifosi”.

