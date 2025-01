Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato al TGR Toscana anche di Fiorentina in vista della gara di questa sera contro il Monza:

“Serve vincere. La gara è scivolosa perché dai tutto per scontato essendo il Monza ultimo in classifica, ma è una gara da una forte parte emozionale. Palladino torna dove è nato come allenatore, ci sono parti che rendono la gara incerta. La Fiorentina deve ripartire, deve rimanere in zona Champions. Il mercato? Piace molto Luiz Henrique, ma serve anche un centrocampista muscolare e robusto. Ma sono convinto che la società farà un grande mercato perché ha capito che per rimanere lassù servono rinforzi”.