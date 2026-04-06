L'assist che non sposta le valutazioni: Harrison alla Fiorentina solo di passaggio. Serve ben altro per alzare il livello

L'assist decisivo per Fagioli contro l'Hellas Verona non cambia la valutazione di Jack Harrison. In un periodo in cui oltre che del campo si comincia a parlare già anche della prossima stagione, l'esterno della Fiorentina è uno dei pochi calciatori sul quale nessuno tra giornalisti, opinionisti e tifosi pare avere dubbi.

Tante prestazioni incolori

Il tutto in negativo, s'intende. Le prestazioni di Harrison infatti non hanno mai convinto, nonostante l'inglese abbia avuto tantissimo minutaggio da quando è arrivato. Pare essere, prima di tutto, una questione di caratteristiche: un esterno a piede invertito che non punta e non salta l'uomo ma che al contempo, quando converge sul sinistro, non trova quasi mai la giocata vincente.

Per alzare il livello serve altro

Il suo riscatto appare dunque quasi impossibile, salvo clamorosi ribaltoni in questo finale di stagione. Resta la curiosità di capire come si comporterebbe se giocasse a sinistra, sul suo piede forte, ma la verità è che sono poche le prospettive che Harrison potrebbe offrire. Un acquisto che s'è rivelato utile numericamente, visti gli infortuni di vari interpreti del suo ruolo, ma totalmente anonimo in fatto di prestazioni. Per alzare il livello, l'anno prossimo, ci sarà bisogno di ben altro.