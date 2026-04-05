Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dopo la partita tra Verona e Fiorentina vinta dalla squadra viola per 0-1 al Bentegodi. Le sue parole a Radio Bruno.

Le parole di Bucchioni

“A volte le cose girano male, altre volte no. Questi punti sono fondamentali ed era quello che contava. Meglio non andare oltre a questo sulla prestazione di Verona. In questa Fiorentina non torna nulla, ho visto un atteggiamento di sufficienza. Questa squadra pensa di essere in un altra dimensione o poter competere con squadre come Inter o Crystal Palace. Se giovedì giochiamo così ne prendiamo 5. Ma l'atteggiamento cambierà”.

Su Vanoli e i singoli

“Chi vuole la conferma di Vanoli mi fa sorridere. Ma in base a cosa la conferma? Non abbiamo un gioco. Non andiamo oltre i ringraziamenti. Poi se vuoi vivacchiare al decimo posto prendi lui. I nuovi? Harrison imbarazzante, Fabbian anche. Mi aspetto un cambio di passo anche da Paratici, perché chi è arrivato deve aiutare a salvarti".