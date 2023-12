Sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato di Lukaku e Vlahovic, ipotizzando anche un loro rendimento con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole: “Dicono che la Juventus con Lukaku sarebbe prima con l'Inter alle spalle e anche di molto. Raccontano che Vlahovic sia una pippa. Non discuto le affermazioni, ma i numeri dicono che entrambi segnano un gol ogni 155 minuti, giocando in condizioni estreme per un attaccante con le loro qualità.

L'ultima partita di Lukaku è stata difficilissima, tanto è vero che a un certo punto ha iniziato a fare la caccia all'uomo tra le file viola per provare a fare qualcosa. Ma Vlahovic non è scarso. Portiamo i dati, non è vero che Vlahovic è scarso. In una Fiorentina, uno lo ha già dimostrato o in un'Inter, l'altro lo ha già dimostrato, avrebbero una media realizzativa totalmente diversa”.