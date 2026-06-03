Tacconi: "De Gea alla Juventus? Il meglio l'ha già dato, va benissimo per la Fiorentina"

L'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, ha espresso su La Gazzetta dello Sport, il proprio commento alla possibilità che David De Gea possa vestire la maglia bianconera nel corso dell'estate.

“Va benissimo per la Fiorentina”

Ed è un commento non propriamente edificante per il portierone viola: “Penso che il meglio lo abbia dato al Manchester United - ha detto Tacconi - Va benissimo per la Fiorentina”.

Un'altra stagione in viola

E probabilmente sarebbe proprio meglio per tutti se rimanesse ancora in viola almeno un'altra stagione. Un'ipotesi questa che non dispiace allo spagnolo.