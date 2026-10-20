Corriere dello Sport-Stadio: I cinque passi di Vanoli per cambiare la Fiorentina

Presenti due pagine sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

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In primo piano c'è: “Viola, reazione in 5 passi”. Sottotitolo: “Da Mastantuono più al centro fino al recupero dei difensori”.

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L'intervento del club: “La Fiorentina non ci sta vuole risposte da Orsato”. Sottotitolo: “Due gli episodi contestati a Di Bello e al Var: il fallo non fischiato a Milla e il gol annullato a Pongracic Il club si aspetta ragioni “valide e soddisfacenti””. Di spalla infine: “Franchi ok Ora la gara pubblica”.