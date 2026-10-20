La Fiorentina e un Franchi gestito da due società. Spesa doppia per il commerciale decisa dal club viola

La Fiorentina immagina un Franchi gestito attraverso due società, secondo un modello americano: una dedicata alla squadra, la “Team co.”, e una agli aspetti commerciali, la “Stad co.”. Una struttura prevista nella proposta di project financing che ha alimentato il confronto con il Comune, soprattutto sulle verifiche finanziarie. A riportare la notizia stamani è La Repubblica nella sua edizione di Firenze.

Controllo dei bilanci

Palazzo Vecchio vuole strumenti per controllare i bilanci di entrambe le società e individuare correttamente gli eventuali extraprofitti. Le somme oltre le previsioni del Piano economico finanziario dovranno infatti essere suddivise al 50% tra amministrazione e club. La Fiorentina dovrà quindi garantire accesso ai numeri.

Spesa per il commerciale

Le principali opportunità commerciali riguardano naming dello stadio, sky box, negozi e ristoranti. Per allestire queste aree il club prevede 47 milioni di euro, circa il doppio rispetto alle precedenti stime comunali.

Venti giorni all'anno per il Comune

Il piano considera 29 partite casalinghe stagionali. Ai ricavi sportivi si aggiungerebbero concerti e altre attività: il Comune chiede inoltre venti giorni all’anno per utilizzare l’impianto, anche per ospitare eventi estivi.