La Nazione: Via alla spending review. Ingaggi alti, varato il piano

Su La Nazione in edicola questa mattina, nell'inserito sportivo QS, si legge del mercato della Fiorentina e del futuro del club, anche per quanto riguarda la panchina della Primavera.

Prima pagina

In prima pagina, sulla cessione di Beltran si legge: "Rosso ingaggi. La sforbiciata".

Pagina 4

A pagina 4: “Mercato viola, i primi (veri) sussulti. Koleosho il più vicino, Thortvedt si tratta. Norton-Cuffy intriga”.

Pagina 5

E a pagina 5: “Via alla spending review. Ingaggi alti, varato il piano. Beltran pronto per il River. De Gea e Gosens in vetrina”. E sulla Primavera: “Parolo il primo, poi Buzzegoli. E sullo sfondo anche Bonucci”.