De Rossi: "Non siamo ancora salvi e i ragazzi lo sanno. Non posso immaginare una squadra che entra in campo senza intensità"

Tra le squadre coinvolte nella lotta salvezza insieme alla Fiorentina, benché sempre più vicina a una situazione di definitiva tranquillità, c'è anche il Genoa di Daniele De Rossi. Il tecnico rossoblù ha parlato così in vista della gara dell'Udinese: “Il campionato non finisce domani, ma la sosta è una piccola vacanza che serve per decomprimere. Il Ferraris è un fattore importante per noi, ma non esiste uno stadio che faccia gol. Ad ogni modo l'atmosfera delle ultime partite sarebbe un ottimo vantaggio per noi”.

“Non siamo ancora salvi”

Poi ha aggiunto: “Abbiamo incanalato la strada verso la salvezza, ma ancora non siamo salvi e i ragazzi lo sanno. Questa settimana sono stato un po' come quegli allenatori anziani degli anni Novanta, non posso immaginare una squadra che entra in campo e fa una partita meno intensa di quelle con Torino e Roma. Voglio alchimia tra i miei calciatori e trasformare lo stadio in una vera bolgia”.