L'emergenza è (quasi) finita. Lo stop alle soluzioni estemporanee

Per fortuna della Fiorentina e di Vincenzo Italiano, l’emergenza a destra è (quasi) finita.

Il ritorno di Kayode

Dopo la sosta in campo si potrà rivedere Micheal Kayode che è rimasto fuori per diverse settimane dopo l'infortunio subito nella gara d'andata contro il Cukaricki in Conference League. Il giovane esterno destro rientrerà per la delicata trasferta col Milan.

Stop alle soluzioni estemporanee

Con Niccolò Pierozzi di rincalzo, non sarà più indispensabile per il tecnico gigliato arrabattarsi con soluzioni estemporanee, tipo far giocare un sinistro a destra, oppure spostare elementi recalcitranti dal centro a destra (leggasi Lucas Martinez Quarta).