Che aria tira nello spogliatoio della Fiorentina? Quella situazione che nessuno vuole rivivere

Nello spogliatoio della Fiorentina nessuno vuole rivivere la durissima contestazione seguita alla sconfitta contro il Torino, ultima partita di Fabio Grosso sulla panchina viola. Il timore, però, è concreto: una prestazione deludente domenica contro il Como, soprattutto se accompagnata da un altro risultato negativo, potrebbe riaccendere la rabbia dei tifosi. E' quello che riporta stamani in merito, La Nazione.

Necessità di reagire

Il gruppo avverte dunque la necessità di reagire, anche contro un precedente poco incoraggiante: nelle ultime tre sfide disputate al Franchi, fra campionato e Coppa Italia, i lariani hanno sempre vinto.

Vanoli e la squadra

Paolo Vanoli ha parlato alla squadra ieri pomeriggio, prima della seduta iniziata alle 15. In mattinata il programma aveva previsto soltanto test individuali per i giocatori impegnati in Nazionale durante l’ultima sosta.

Il tecnico ha insistito soprattutto sull’approccio alla partita: non devono ripetersi le difficoltà viste a Marassi, dove i viola hanno pagato un avvio insufficiente. Vanoli ha inoltre chiesto di non farsi condizionare dalla classifica, che ha riportato nello spogliatoio sensazioni già vissute dodici mesi fa. Contro il Como serviranno attenzione e intensità fin dai primi minuti, per dare una risposta sul campo.