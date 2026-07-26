La marea di esuberi difficile da piazzare. Il punto sulle (tante) trattative in uscita della Fiorentina

Oltre ai colpi in entrata, la Fiorentina è attiva sul fronte uscite. Sono ancora tante le cessioni da fare per sfoltire la rosa e per raccogliere un gruzzoletto da reinvestire sul mercato.

Cessioni vicine

Dopo la cessione di Luis Balbo allo Sturm Graz (1,5 milioni e il 50% sulla futura rivendita), i più vicini all'addio sono Moreno e Sohm. Il difensore non si è trovato d'accordo sull'ingaggio col Wrexham, ma adesso è il Venezia che sta spingendo forte. Paratici e Goretti vogliono racimolare almeno 8 milioni. Su Sohm restano segnalate Sassuolo e lo stesso Venezia.

Fumate nere

Sul fronte Valentini la richiesta d'ingaggio ha fatto fare marcia indietro al Gremio, non si registrano al momento altri interessamenti concreti. Fumata nera anche tra Barak e l'Apoel Nicosia, con il club cipriota che ha fatto sapere di non voler procedere all'acquisto.

Scambi con la Lazio

Caldo il fronte con la Lazio, che potrebbe fare incetta degli “scarti” viola. I biancocelesti sono interessati a Fabbian e Brescianini, che però i viola vogliono cedere solo a titolo definitivo. Discorso diverso per Piccoli, che potrebbe trasferirsi in prestito alla corte di Gattuso. Lo scrive La Nazione.