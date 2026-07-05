L'Italia Under 19 fallisce l'obiettivo Europeo: sconfitta ed eliminazione per i ragazzi di Bollini

Rispetto alle ultime edizioni, non sarà certamente da ricordare l'Europeo U19 del 2026 per l'Italia, che arrivava con una discreta dose di ambizioni al torneo. I ragazzi di Bollini infatti hanno perso per 1-0 contro l'Ucraina, finendo il girone al terzo posto e mancano dunque la qualificazione alla semifinale. Decisiva la rete di Olychenko al 20' del primo tempo.

Alla squadra azzurra bastava un pareggio (o perfino una sconfitta, in caso di vittoria con due soli gol di scarto della Croazia) per arrivare almeno al secondo posto. L'1-0 e il contemporaneo 3-0 dei croati sulla Serbia costa invece l'eliminazione amara. All'Italia resta solo l'obiettivo Mondiale U20: tra tre giorni lo spareggio con la Danimarca, terza nell'altro girone per decretare la quinta europea qualificata, oltre alle semifinaliste.